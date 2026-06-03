«Полюс» приступил к пусконаладочным работам на месторождении Благодатное

Ранее, в марте, компания сообщала о завершении поставок и монтажа основного оборудования для новой ЗИФ-5. Тогда проект был выполнен на более чем 90% и находился на завершающей стадии строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность — в 2027 году.