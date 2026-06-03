«Полюс» приступил к пусконаладочным работам на месторождении Благодатное

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. «Полюс» вышел на финальный этап подготовки к запуску новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае и приступил к пуско-наладочным работам, завершение строительства планируется до конца года, сообщил в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков.
«Наш главный инвестиционный проект в Красноярском крае — ЗИФ-5 на месторождении Благодатное. Мы приступили к пусконаладочным работам, завершение строительства планируется до конца года», — сказал он.
Ранее, в марте, компания сообщала о завершении поставок и монтажа основного оборудования для новой ЗИФ-5. Тогда проект был выполнен на более чем 90% и находился на завершающей стадии строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность — в 2027 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.