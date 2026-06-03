В ДНР опубликовали список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Список зарегистрированных на атакованный ВСУ автобус в Енакиево ДНР опубликован министерством транспорта региона в канале на платформе «Макс».
«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс “Подольск — Симферополь”, который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево», — говорится в сообщении.
В списке зарегистрированных самый старший — 1956 года рождения, самые младшие — 2016 года рождения. Опубликованы также списки раненых из 12 фамилий.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По последним данным, восемь человек погибли, 12 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.