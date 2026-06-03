Морозова: пусть Шнайдер и Андреева повторят 2004 год, когда две россиянки играли в финале РГ

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы россиянок Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой выйти в финал Открытого чемпионата Франции.
«Пусть Диана и Мирра повторят 2004 год, когда две русские играли в финале [Анастасия Мыскина и Елена Дементьева]. Мне хотелось бы этого!» — цитирует Морозову «Матч ТВ».
Обе теннисистки вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Шнайдер одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
В случае если обе россиянки преодолеют стадию ½ финала, они сыграют друг с другом в матче за титул.
Ранее Шнайдер ответила на вопрос об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «Ролан Гаррос».