В НАСА объявили о завершении миссии на орбите Марса

«Последний раз связь с космическим аппаратом была зафиксирована 6 декабря, когда после прохождения за “красной планетой” произошла неожиданная потеря сигнала… После выхода космического аппарата из-за Марса сеть дальней космической связи НАСА не зафиксировала сигнала… В феврале агентство созвало комиссию по анализу аномалий для оценки усилий по восстановлению и вероятного текущего состояния космического аппарата. Комиссия определила, что космический аппарат MAVEN не подлежит восстановлению и больше не способен выполнять свою научную и ретрансляционную миссию, что согласуется с выводами команды миссии», — отметило НАСА.