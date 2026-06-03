Мадьяр вновь исключил ускоренный приём Украины в Евросоюз

В то же время венгерский премьер-министр заявил, что выступает против отмены принципа единогласия в Евросоюзе в пользу голосования квалифицированным большинством. Он подчеркнул, что не поддерживает такую замену и ожидает переговоров внутри ЕС для достижения компромисса. Мадьяр, имеющий опыт работы дипломатом в ЕС, отметил сложность выработки единой позиции, но при этом указал на успешность таких усилий в большинстве случаев.