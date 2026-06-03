В Германии заявили о скором начале диалога по Украине между Россией и Европой

В правительстве Германии отмечают постепенное появление «окна для диалога по Украине» между Россией и Европой. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил представитель кабинета министров ФРГ, передает Reuters.
Как заявил чиновник, переговоры могут начаться в течение месяцев, а не недель, а процесс их подготовки будет сопряжен со значительными сложностями. По его словам, ключевой задачей для Европы является формирование действенного дипломатического механизма, который будет признан всеми сторонами.
Вопрос о том, кто именно возьмет на себя руководство переговорным процессом, пока не решен. При этом, как отметил источник, «тройка» в составе Великобритании, Германии и Франции, вероятно, «продолжит играть важную роль в этом отношении». Представитель Берлина также подчеркнул необходимость «координации, а не конкуренции» с Вашингтоном.
В ходе брифинга, по данным Reuters, также обсуждалась тема возможных посредников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт мирным путем на основе прежних предложений, в том числе, вывода украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в административных границах.