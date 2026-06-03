В Германии заявили о скором начале диалога по Украине между Россией и Европой

Вопрос о том, кто именно возьмет на себя руководство переговорным процессом, пока не решен. При этом, как отметил источник, «тройка» в составе Великобритании, Германии и Франции, вероятно, «продолжит играть важную роль в этом отношении». Представитель Берлина также подчеркнул необходимость «координации, а не конкуренции» с Вашингтоном.