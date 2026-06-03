Развожаев: число уничтоженных над Севастополем беспилотников увеличилось до семи

Число уничтоженных над Севастополем беспилотников увеличилось до семи, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, на Северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша частного дома. Пострадавших нет.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за 12 часов уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.
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