ВС России ударили по объектам ВСУ, получив их координаты с мобильного телефона испанского наёмника.
Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что колумбийский наёмник передал в распоряжение российских военных телефон испанского бойца Переса Родригеса с позывным Шакал, который с 2024 года участвовал в боевых действиях на Украине.
«Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ», — подчеркнул собеседник агентства.
После доразведки по объектам противника нанесли огневое поражение.
Ранее съёмочная группа корреспондента RT Дона Кортера организовала телемост с родными колумбийского наёмника. Благодаря сюжету RT его родители узнали, что он жив.
Отец взятого в плен колумбийского наёмника рассказал, что украинское командование использовало его сына исключительно в качестве живой мишени для выявления огневых позиций.