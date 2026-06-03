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ВС России ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наёмника

ВС России ударили по объектам ВСУ, получив их координаты с мобильного телефона испанского наёмника.

ВС России ударили по объектам ВСУ, получив их координаты с мобильного телефона испанского наёмника.

Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что колумбийский наёмник передал в распоряжение российских военных телефон испанского бойца Переса Родригеса с позывным Шакал, который с 2024 года участвовал в боевых действиях на Украине.

«Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ», — подчеркнул собеседник агентства.

После доразведки по объектам противника нанесли огневое поражение.

Ранее съёмочная группа корреспондента RT Дона Кортера организовала телемост с родными колумбийского наёмника. Благодаря сюжету RT его родители узнали, что он жив.

Отец взятого в плен колумбийского наёмника рассказал, что украинское командование использовало его сына исключительно в качестве живой мишени для выявления огневых позиций.