Трамп подтвердил посещение саммита G7 во Франции

Эти бои UFC пройдут 14 июня на территории резиденции американских лидеров в столице США — впервые в истории. Они будут приурочены к 80-летию нынешнего американского президента, а также ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Гвоздем вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи.