Трамп подтвердил посещение саммита G7 во Франции

«Я поеду на [саммит] G7 во Франции сразу после того, что станет одним из самых увлекательных вечеров в американской истории, — боев мирового первенства UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата — прим. ТАСС) на Южной лужайке Белого дома», — написал Трамп.
Эти бои UFC пройдут 14 июня на территории резиденции американских лидеров в столице США — впервые в истории. Они будут приурочены к 80-летию нынешнего американского президента, а также ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Гвоздем вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи.
Саммит Группы семи пройдет 15−17 июня в Эвиане (департамент Верхняя Савойя) на берегу Женевского озера.