Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил посещение саммита G7 во Франции

Мероприятие пройдет 15−17 июня в Эвиане на берегу Женевского озера.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит саммит Группы семи (G7) во Франции. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Я поеду на [саммит] G7 во Франции сразу после того, что станет одним из самых увлекательных вечеров в американской истории, — боев мирового первенства UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата — прим. ТАСС) на Южной лужайке Белого дома», — написал Трамп.

Эти бои UFC пройдут 14 июня на территории резиденции американских лидеров в столице США — впервые в истории. Они будут приурочены к 80-летию нынешнего американского президента, а также ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Гвоздем вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи.

Саммит Группы семи пройдет 15−17 июня в Эвиане (департамент Верхняя Савойя) на берегу Женевского озера.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше