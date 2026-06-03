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Фетисов — о сыне Плющенко: мы клише навешаем, а потом будем разбираться

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о переходе сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана.

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о переходе сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана.

21 мая ФФККР на заседании исполкома дала 13-летнему Александру Плющенко открепление. После этого его отец рассказал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

«Как я должен к этому относиться? Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко пока не получил разрешение от ISU выступать за Азербайджан.