Фетисов — о сыне Плющенко: мы клише навешаем, а потом будем разбираться

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о переходе сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана.
21 мая ФФККР на заседании исполкома дала 13-летнему Александру Плющенко открепление. После этого его отец рассказал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
«Как я должен к этому относиться? Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим», — цитирует Фетисова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сын Плющенко пока не получил разрешение от ISU выступать за Азербайджан.