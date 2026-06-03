Иран атаковал американский эсминец в Оманском заливе

Иранские ВМС заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу, который, по их данным, приблизился к иранским территориальным водам в районе Оманского залива.
Согласно информации, предоставленной информационным агентством Fars, после того как судно было обнаружено и идентифицировано, иранские военные незамедлительно атаковали центр управления и связи, находящийся на борту американского корабля.
«Несколько часов назад ВМС Ирана сразу после обнаружения и идентификации нанесли удар по “центру командования и управления”, расположенному на американском эсминце, который намеревался приблизиться к территориальным водам Ирана в Оманском заливе», — говорится в заявлении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обмен ударами между США и Ираном может привести к возобновлению масштабного конфликта на Ближнем Востоке.