Глава ФМБА Скворцова: вакцина от рака учит иммунитет уничтожать лишь злокачественные клетки

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу объяснила, как работает новая персонализированная вакцина от рака.
По её словам, препарат учит иммунную систему пациента уничтожать только злокачественные опухолевые клетки. При этом здоровые клетки не страдают.
«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — подчеркнула Скворцова.
Ранее она рассказала о получении разрешения на исследование вакцины против лихорадки Денге.
Также Скворцова сообщала, что российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов.