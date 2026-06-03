Рубио: риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем два года назад

«На данный момент перспективы выглядят не очень радужными, и ни одна из сторон не готова пойти на необходимые уступки для достижения соглашения», — сказал господин Рубио на слушаниях в Конгрессе. По его словам, попытаться положить конец конфликту важно, так как «военного решения нет».