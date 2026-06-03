Посол РФ: Россия и КНР поддерживают Кубу, отстаивающую право на свой путь развития

ГАВАНА, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают и оказывают гуманитарную помощь Кубе, народ которой в нынешний сложный момент отстаивает право свободно выбирать свой путь развития. Об этом заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли, выступая на совместном российско-китайском семинаре, организованном в диппредставительстве РФ по случаю 77-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также приуроченном к другим важным датам в двустороннем сотрудничестве.