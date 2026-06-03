Посол РФ: Россия и КНР поддерживают Кубу, отстаивающую право на свой путь развития

ГАВАНА, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают и оказывают гуманитарную помощь Кубе, народ которой в нынешний сложный момент отстаивает право свободно выбирать свой путь развития. Об этом заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли, выступая на совместном российско-китайском семинаре, организованном в диппредставительстве РФ по случаю 77-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также приуроченном к другим важным датам в двустороннем сотрудничестве.
«Нельзя не отметить поддержку России и Китая во время сложного периода, который переживает сейчас Куба из-за ужесточения торгово-экономической, финансовой и энергетической блокады [острова] со стороны США, — криминальной политики, которая нарушает все нормы международного права», — отметил дипломат.
Он начал свое выступление с поздравления одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, которому в среду исполнилось 95 лет. «Несмотря на все сложности, обе страны оказывают гуманитарную помощь кубинскому народу, который переживает сейчас все сложности с невероятной стойкостью, защищая достижения Кубинской революции и отстаивая свое право свободно выбирать путь развития».
«Наши страны решительно осуждают угрозы извне, направленные против Кубы, поддерживают и укрепляют союзнические отношения с Гаваной», — подчеркнул посол РФ. Он выразил уверенность, что «Россия и Китай продолжат взаимовыгодное благотворное сотрудничество и будут и далее консолидировать совместные усилия для поддержания глобальной стратегической стабильности».
В семинаре, который впервые проводился в посольстве РФ на Кубе в таком формате, приняли участие посол Китая в Гаване Хуа Синь и кубинские эксперты в области международных отношений. По окончании участники мероприятия смогли ознакомиться с выставкой фотографий, посвященной 77-летию установления отношений между Россией и Китаем.