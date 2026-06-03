Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что администрация США работает над новыми санкциями против России

Администрация Соединенных Штатов работает над законопроектом сената о новых санкциях против РФ и ожидает согласования формулировок с его авторами. Об этом сообщил в среду, 3 июня, госсекретарь США Марко Рубио.

Администрация Соединенных Штатов работает над законопроектом сената о новых санкциях против РФ и ожидает согласования формулировок с его авторами. Об этом сообщил в среду, 3 июня, госсекретарь США Марко Рубио.

— Мы работаем с вами, сенатор Грэм*, а также с другими и управлением юрисконсульта. Полагаю, что вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений, — заявил он в сенате.

По его словам, в настоящее время ведется согласование формулировок по законопроекту. Рубио отметил, что поддерживает наличие новых инструментов санкционного давления на Москву.

2 июня издание Politico написало со ссылкой на дипломатов ЕС, что Европейский союз, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Уточняется, что при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть.

*Внесен России в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше