Рубио заявил, что администрация США работает над новыми санкциями против России

Администрация Соединенных Штатов работает над законопроектом сената о новых санкциях против РФ и ожидает согласования формулировок с его авторами. Об этом сообщил в среду, 3 июня, госсекретарь США Марко Рубио.
— Мы работаем с вами, сенатор Грэм*, а также с другими и управлением юрисконсульта. Полагаю, что вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений, — заявил он в сенате.
По его словам, в настоящее время ведется согласование формулировок по законопроекту. Рубио отметил, что поддерживает наличие новых инструментов санкционного давления на Москву.
2 июня издание Politico написало со ссылкой на дипломатов ЕС, что Европейский союз, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Уточняется, что при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть.
*Внесен России в перечень террористов и экстремистов.