Трамп признал, что новые удары Ирана стали ответом на действия США

«Они кое-что предприняли, в этом не было ничего страшного, мы очень быстро пресекли это в зародыше Но некоторые могут сказать, что они (Иран — прим. ТАСС) были слегка спровоцированы, так как мы приняли решительные меры, и они дали [на это] ответ», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по наземному пункту управления на иранском острове Кешм после перехвата ракет и беспилотников, якобы запущенных исламской республикой.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше