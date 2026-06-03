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Трамп признал, что новые удары Ирана стали ответом на действия США

Центральное командование ВС США сообщало об ударах по наземному пункту управления на острове Кешм после перехвата ракет и беспилотников, якобы запущенных исламской республикой.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что новые удары Ирана по американским военным на Ближнем Востоке можно рассматривать как ответ на действия Соединенных Штатов.

«Они кое-что предприняли, в этом не было ничего страшного, мы очень быстро пресекли это в зародыше Но некоторые могут сказать, что они (Иран — прим. ТАСС) были слегка спровоцированы, так как мы приняли решительные меры, и они дали [на это] ответ», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по наземному пункту управления на иранском острове Кешм после перехвата ракет и беспилотников, якобы запущенных исламской республикой.

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