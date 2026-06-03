Трамп признал, что новые удары Ирана стали ответом на действия США

«Они кое-что предприняли, в этом не было ничего страшного, мы очень быстро пресекли это в зародыше Но некоторые могут сказать, что они (Иран — прим. ТАСС) были слегка спровоцированы, так как мы приняли решительные меры, и они дали [на это] ответ», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.