Кочарян назвал неблагоразумным шагом заморозку Арменией участия в ОДКБ

«Строить отношения надо с Россией. У Кыргызстана нет здесь интересов. Я сам несколько разочарован ОДКБ, но смотреть на ситуацию надо с точки зрения практической. С РФ двусторонние договоренности, но власти Армении не делают ничего, чтобы их задействовать. Большие надежды с ОДКБ я не связываю, но уходить — это как стрелять себе в ногу», — заявил Кочарян, добавив, что покупать индийское неопробованное оружие — это не лучшая идея.