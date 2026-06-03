Кочарян назвал неблагоразумным шагом заморозку Арменией участия в ОДКБ

ЕРЕВАН, 3 июня. /ТАСС/. Бывший президент Армении (1998−2008), кандидат в премьер-министры от блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян считает неблагоразумной заморозку республикой своего участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Он считает, что у большинства членов этой организации отношения с Азербайджаном лучше, чем с Арменией. При этом Кочарян уверен, что Еревану в первую очередь стоит задуматься о причинах, почему это так, вместо того чтобы винить других. Кочарян заявил, что ключевой страной в ОДКБ является Россия и именно с ней необходимо развивать отношения.
«Строить отношения надо с Россией. У Кыргызстана нет здесь интересов. Я сам несколько разочарован ОДКБ, но смотреть на ситуацию надо с точки зрения практической. С РФ двусторонние договоренности, но власти Армении не делают ничего, чтобы их задействовать. Большие надежды с ОДКБ я не связываю, но уходить — это как стрелять себе в ногу», — заявил Кочарян, добавив, что покупать индийское неопробованное оружие — это не лучшая идея.
По его словам, показанное на военном параде 28 мая по случаю Дня Первой Республики оружие вызвало у него больше вопросов, чем ответов, поскольку закупка вооружения у разных стран чревата проблемами.
В сентябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики. В октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. В декабре того же года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.