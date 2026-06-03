Винус Уильямс — о словах Соболенко: не думаю, что она хочет бросать теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс отреагировала на слова первой ракетки мира Арины Соболенко после поражения в ¼ финала «Ролан Гаррос».
Белоруска потерпела поражение от россиянки Дианы Шнайдер. 3:6, 7:5, 6:0 в пользу 23-й ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.
После матча Соболенко заявила, что хочет бросить теннис после этой неудачи.
«Мне было печально. Я будто подпала под её эмоции. Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она хочет бросать теннис. Это было бы трагедией для тенниса и для неё самой», — цитирует Уильямс TNT Sports.
Ранее сообщалось, что Шнайдер — четвёртая, кому удалось под ноль обыграть первую ракетку в третьем сете на турнирах Большого шлема.