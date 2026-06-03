Винус Уильямс — о словах Соболенко: не думаю, что она хочет бросать теннис

«Мне было печально. Я будто подпала под её эмоции. Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она хочет бросать теннис. Это было бы трагедией для тенниса и для неё самой», — цитирует Уильямс TNT Sports.