Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винус Уильямс — о словах Соболенко: не думаю, что она хочет бросать теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс отреагировала на слова первой ракетки мира Арины Соболенко после поражения в ¼ финала «Ролан Гаррос».

Источник: RT на русском

Американская теннисистка Винус Уильямс отреагировала на слова первой ракетки мира Арины Соболенко после поражения в ¼ финала «Ролан Гаррос».

Белоруска потерпела поражение от россиянки Дианы Шнайдер. 3:6, 7:5, 6:0 в пользу 23-й ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

После матча Соболенко заявила, что хочет бросить теннис после этой неудачи.

«Мне было печально. Я будто подпала под её эмоции. Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она хочет бросать теннис. Это было бы трагедией для тенниса и для неё самой», — цитирует Уильямс TNT Sports.

Ранее сообщалось, что Шнайдер — четвёртая, кому удалось под ноль обыграть первую ракетку в третьем сете на турнирах Большого шлема.