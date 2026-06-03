Рубио: США сохраняют политику санкций против России

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против России остаётся.
«Это не является постоянной переменой в нашей политике», — приводит его слова РИА Новости.
Также он отметил, что американский лидер Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, не считает диалог с Россией уступкой со стороны США.
По его словам, Соединённые Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Россией.
Рубио также выразил мнение, что отношения Вашингтона и Москвы станут более дружелюбными после окончания конфликта на Украине.