Моуринью возглавит «Реал», если Перес победит на президентских выборах

Португальский специалист Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала» в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах.
Предвыборный штаб действующего главы клуба опубликовал видео, в котором Моуринью появляется в футболке «Реала» и говорит: «Да».
Выборы президента сливочных пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и бизнесмен Энрике Рикельме.
Напомним, что Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что выкуп контракта Моуринью у «Бенфики» может обойтись «Реалу» в €15 млн.