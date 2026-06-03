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Моуринью возглавит «Реал», если Перес победит на президентских выборах

Португальский специалист Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала» в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах.

Португальский специалист Жозе Моуринью станет главным тренером «Реала» в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах.

Предвыборный штаб действующего главы клуба опубликовал видео, в котором Моуринью появляется в футболке «Реала» и говорит: «Да».

Выборы президента сливочных пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и бизнесмен Энрике Рикельме.

Напомним, что Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что выкуп контракта Моуринью у «Бенфики» может обойтись «Реалу» в €15 млн.