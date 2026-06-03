Балицкий: украинские беспилотники атакуют Мелитопольский городской округ

ВСУ не прекращают массированную атаку на Мелитопольский городской округ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчёты мобильных огневых групп, которые отражают атаки», — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении семи беспилотников над городом.
В Минобороны России заявили, что средства ПВО за 12 часов уничтожили 82 украинских беспилотника над территорией страны.
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