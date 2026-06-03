Трамп рассказал, когда будет открыт Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, как только состоится подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном.
«Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт, и будет открыт быстро», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.