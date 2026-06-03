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Трамп рассказал, когда будет открыт Ормузский пролив

Трамп: Ормузский пролив откроют после подписания меморандума с Ираном.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, как только состоится подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном.

«Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт, и будет открыт быстро», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

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