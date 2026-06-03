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Трамп утверждает, что Ормуз будет открыт после подписания меморандума с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив откроют для судоходства, как только будет подписан меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив откроют для судоходства, как только будет подписан меморандум о взаимопонимании с Ираном.

«Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт, и будет открыт быстро», — сказал он в Белом доме.

Также Трамп отметил, что переговоры с Ираном проходят «очень хорошо».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения, которыми обменялись.

2 июня агентство Fars писало, что обмен сообщениями между Ираном и США по сделке приостановлен уже несколько дней.

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