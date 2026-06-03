Рубио: администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против РФ

Как он отметил, аппарат юрисконсульта Белого дома и другие ведомства «взаимодействуют с аппаратом сенатора [Линдси] Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов — прим. ТАСС) по деталям этого законопроекта и дает замечания относительно того, что будет приемлемо для нас». По словам Рубио, президент США Дональд Трамп «позволил им это делать». Госсекретарь, выступавший на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, подчеркнул, что Минфин США во вторник представил правки, которые будут учтены в документе.