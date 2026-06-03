Рубио: администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация участвует в разработке в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Как он отметил, аппарат юрисконсульта Белого дома и другие ведомства «взаимодействуют с аппаратом сенатора [Линдси] Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов — прим. ТАСС) по деталям этого законопроекта и дает замечания относительно того, что будет приемлемо для нас». По словам Рубио, президент США Дональд Трамп «позволил им это делать». Госсекретарь, выступавший на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, подчеркнул, что Минфин США во вторник представил правки, которые будут учтены в документе.
Рубио заверил, что применительно к украинскому конфликту и его урегулированию США «не являются беспристрастным посредником». «Мы, очевидно, поддерживаем одну сторону, а не другую», — подчеркнул он, имея в виду поддержку Киева.
Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.