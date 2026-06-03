Посол КНР: Китай и РФ будут содействовать усилиям по противодействию блокаде Кубы

Хуа Синь напомнил, что Куба стала первой страной в регионе Латинской Америки и в целом в Западном полушарии, установившей дипломатические отношения с Китаем, и сейчас карибская республика «является важным партнером Китая и России в регионе». «Китай и Россия всегда твердо стояли на правильной стороне истории и на стороне человеческого прогресса, решительно противостоя гегемонизму и односторонности и отвергая отступление мира к политике силы, — подчеркнул дипломат. — Мы всегда выступали в поддержку Кубы, совместно поддерживая ее в защите ее суверенитета, независимости и национальной безопасности, отстаивая справедливое дело кубинского народа и оказывая помощь реальными действиями».