Посол КНР: Китай и РФ будут содействовать усилиям по противодействию блокаде Кубы

ГАВАНА, 3 июня. /ТАСС/. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ответственные мировые державы будут продолжать сотрудничать с Кубой в целях содействия международным усилиям по противодействию торгово-экономической блокаде острова и попыткам принуждения карибской республики со стороны США. Об этом заявил посол КНР на Кубе Хуа Синь, выступая в среду на совместном российско-китайском семинаре, организованном в российском диппредставительстве по случаю 77-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также приуроченном к другим важным датам в двустороннем сотрудничестве.
«Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и ответственными крупными державами, Китай и Россия будут продолжать сотрудничать с Кубой в целях содействия международным усилиям по противодействию блокаде и принуждению со стороны США в отношении карибской республики, злоупотреблению односторонними санкциями и силой», — сказал дипломат. Он также отметил готовность двух стран работать над «совместной защитой справедливости и решительной охраной международного права и основных норм международных отношений» в свете ситуации вокруг Кубы.
«В мире, полном перемен и потрясений, односторонность и гегемонизм представляют серьезную угрозу, ввергая мир в опасность возвращения к “закону джунглей”, — подчеркнул посол. Он сказал также, что, “столкнувшись с максимальным давлением и постоянными угрозами со стороны Соединенных Штатов, кубинская партия, правительство и народ объединились, твердо защищая суверенитет и национальную безопасность, что снискало им уважение международного сообщества”.
Хуа Синь напомнил, что Куба стала первой страной в регионе Латинской Америки и в целом в Западном полушарии, установившей дипломатические отношения с Китаем, и сейчас карибская республика «является важным партнером Китая и России в регионе». «Китай и Россия всегда твердо стояли на правильной стороне истории и на стороне человеческого прогресса, решительно противостоя гегемонизму и односторонности и отвергая отступление мира к политике силы, — подчеркнул дипломат. — Мы всегда выступали в поддержку Кубы, совместно поддерживая ее в защите ее суверенитета, независимости и национальной безопасности, отстаивая справедливое дело кубинского народа и оказывая помощь реальными действиями».
Во время своего выступления посол КНР поздравил с днем рождения одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, которому в среду исполнилось 95 лет, пожелав ему крепкого здоровья. «Я убежден, что под руководством генерала армии Рауля кубинская партия, правительство и народ, объединившись, несомненно, преодолеют нынешние трудности, — подчеркнул Хуа Синь. — Китай и Россия всегда будут бороться плечом к плечу с нашими кубинскими товарищами! Куба не одинока!».