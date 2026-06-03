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Трамп: Иран согласен отказаться от разработки и покупки ядерного оружия

Изначально речь шла только о том, что Тегеран не будет разрабатывать такое оружие, указал американский лидер.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Иран в рамках обсуждаемого соглашения с США согласился отказаться не только от разработки, но и от приобретения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они согласились с этим. То есть если они подпишут соглашение, то согласятся с тем, что у них не будет ядерного оружия или ядерной бомбы, они не будут их разрабатывать и не будут их покупать, — утверждает Трамп. — Изначально речь шла только о том, что они не будут разрабатывать такое оружие. Я сказал: “А что если они его купят?” На согласование этого ушло две недели переговоров, но в итоге мы этого добились».

«Теперь это у нас есть. Если они подпишут документ. Теоретически они уже довольно близки к подписанию соглашения», — добавил американский лидер.

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