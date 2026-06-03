Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в суровую зиму

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы. Такую оценку он огласил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
Рассуждая о возможности оказания США помощи Украине, Рубио заявил, что американскую администрацию «беспокоит, в частности, зима». «В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно [с учетом] их неспособности генерировать энергию», — заявил Рубио.