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Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в суровую зиму

Американскую администрацию «беспокоит, в частности, зима», подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы. Такую оценку он огласил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Рассуждая о возможности оказания США помощи Украине, Рубио заявил, что американскую администрацию «беспокоит, в частности, зима». «В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно [с учетом] их неспособности генерировать энергию», — заявил Рубио.

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