Рубио заявил о неспособности Украины генерировать электроэнергию в суровую зиму

Рассуждая о возможности оказания США помощи Украине, Рубио заявил, что американскую администрацию «беспокоит, в частности, зима». «В прошлом году у них была весьма суровая зима, и есть указания на то, что в этом году она будет столь же суровой, особенно [с учетом] их неспособности генерировать энергию», — заявил Рубио.