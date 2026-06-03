Посол КНР назвал прагматическое сотрудничество залогом стабильных связей РФ и Китая

«На протяжении многих лет Китай и Россия развивают двусторонние связи на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества, создавая новую модель отношений между великими державами, характеризующуюся всесторонней стратегической координацией», — подчеркнул Хуа Синь. Он отметил регулярный характер контактов между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, которые с 2013 года встречались более 40 раз. Посол напомнил о недавнем визите президента России в Китай, который состоялся в мае и по итогам которого было подписано более 40 документов. «Лидеры двух стран поддерживают стратегическое общение по ряду важнейших вопросов, направляя стабильное и долгосрочное развитие двусторонних связей», — отметил дипломат.