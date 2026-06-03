Посол КНР назвал прагматическое сотрудничество залогом стабильных связей РФ и Китая

ГАВАНА, 3 июня. /ТАСС/. Прагматическое сотрудничество является неотъемлемой движущей силой стабильного развития отношений Китая и России. Об этом заявил посол КНР на Кубе Хуа Синь, выступая на совместном российско-китайском семинаре, организованном в диппредставительстве РФ по случаю 77-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также приуроченном к другим важным датам в двустороннем сотрудничестве.
По словам дипломата, в 2025 году объем двустороннего товарооборота достиг $230 млрд. «При этом Китай останется крупнейшим торговым партнером России 16-й год подряд», — подчеркнул Хуа Синь. Посол отметил, что между двумя странами «еще больше укрепилось сотрудничество в традиционных секторах экономики, таких как энергетика, наука и технологии, а также сельское хозяйство, в то время как в новых областях, таких как искусственный интеллект, зеленые и низкоуглеродные технологии и биотехнологии, это взаимодействие переживает бум».
Хуа Синь отметил многолетние отношения дружбы между Китаем и Россией, а также тот факт, что с 2006 года две страны проводят перекрестные года. «В 2026—2027 годах мы отмечаем Года образования, — отметил посол. — По прогнозам, к 2030 году число студентов, участвующих в академических обменах между двумя странами, достигнет 100 тыс.».
«На протяжении многих лет Китай и Россия развивают двусторонние связи на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества, создавая новую модель отношений между великими державами, характеризующуюся всесторонней стратегической координацией», — подчеркнул Хуа Синь. Он отметил регулярный характер контактов между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, которые с 2013 года встречались более 40 раз. Посол напомнил о недавнем визите президента России в Китай, который состоялся в мае и по итогам которого было подписано более 40 документов. «Лидеры двух стран поддерживают стратегическое общение по ряду важнейших вопросов, направляя стабильное и долгосрочное развитие двусторонних связей», — отметил дипломат.
На открытии семинара, который впервые проводился в посольстве России на Кубе в таком формате, выступил глава российского диппредставительства Виктор Коронелли. Во встрече приняли участие кубинские эксперты в области международных отношений. По окончании участники мероприятия ознакомились с выставкой фотографий, посвященной 77-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.