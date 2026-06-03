МВД Эстонии: ускорить прохождение границы с Россией в Нарве невозможно

Ускорение пересечения эстонско-российской границы в Нарве в настоящее время представляется невозможным, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
По его словам, длинные очереди на пограничном пункте «напрямую связаны» с конфликтом на Украине и усиленными таможенными проверками.
Таро подчеркнул, что не отвечает за организацию работы таможни и не может влиять на скорость проведения досмотров, а также рекомендовал не ездить в Россию.
«Из-за расположения пограничного пункта в городе Нарва физически невозможно организовать очередь для пересечения границы внутри здания погранпункта и при необходимости обеспечить людей посадочными местами», — цитирует его ERR.
Ранее эстонская пограничная служба рекомендовала при передвижении по реке Нарве не использовать картографическое приложение Google Maps, чтобы случайно не попасть в Россию.