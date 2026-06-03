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Reuters: в ФРГ заявили, что окно для переговоров ЕС с Россией открывается

Окно для переговоров Европейского союза и России постепенно открывается, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Окно для переговоров Европейского союза и России постепенно открывается, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

«Постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией», — говорится в сообщении.

Ранее Le Monde писала, что европейские страны с подачи Франции ищут возможности вернуться к диалогу с Россией.

Также, по данным французской газеты, Брюссель обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией.

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией.

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