Reuters: в ФРГ заявили, что окно для переговоров ЕС с Россией открывается

Окно для переговоров Европейского союза и России постепенно открывается, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.
«Постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией», — говорится в сообщении.
Ранее Le Monde писала, что европейские страны с подачи Франции ищут возможности вернуться к диалогу с Россией.
Также, по данным французской газеты, Брюссель обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией.
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