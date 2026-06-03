Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает возможным заключение сделки с Ираном независимо от ситуации в Ливане

По словам президента США, Вашингтон впервые провел контакты с «Хезболлах».

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает возможным достижение соглашения с Ираном независимо от прекращения боевых действий между Израилем и движением «Хезболлах» в Ливане.

«Я думаю, что это возможно. Мы пытаемся разделить эти вопросы, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. — Это совершенно разные вещи. Я хотел бы, чтобы они рассматривались отдельно, потому что это отдельные темы».

По словам президента США, Вашингтон впервые провел контакты с «Хезболлах». «Мы фактически впервые поговорили с “Хезболлах”. Мы даже не знали, что они разговаривают. И вчера они согласились не стрелять. Израиль тоже не будет стрелять. Посмотрим, как это будет работать», — сказал он.

Между тем ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован только при условии прекращения военных действий Израиля в Ливане.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше