Трамп считает возможным заключение сделки с Ираном независимо от ситуации в Ливане

«Я думаю, что это возможно. Мы пытаемся разделить эти вопросы, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. — Это совершенно разные вещи. Я хотел бы, чтобы они рассматривались отдельно, потому что это отдельные темы».
По словам президента США, Вашингтон впервые провел контакты с «Хезболлах». «Мы фактически впервые поговорили с “Хезболлах”. Мы даже не знали, что они разговаривают. И вчера они согласились не стрелять. Израиль тоже не будет стрелять. Посмотрим, как это будет работать», — сказал он.
Между тем ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован только при условии прекращения военных действий Израиля в Ливане.