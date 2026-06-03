Трамп считает возможным заключение сделки с Ираном независимо от ситуации в Ливане

По словам президента США, Вашингтон впервые провел контакты с «Хезболлах». «Мы фактически впервые поговорили с “Хезболлах”. Мы даже не знали, что они разговаривают. И вчера они согласились не стрелять. Израиль тоже не будет стрелять. Посмотрим, как это будет работать», — сказал он.