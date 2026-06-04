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Барко и «Спартак» близки к продлению контракта, игрок не просил отпустить его в Аргентину

Московский «Спартак» близок к продлению соглашения с полузащитником Эсекьелем Барко.

Источник: RT на русском

Московский «Спартак» близок к продлению соглашения с полузащитником Эсекьелем Барко.

По информации Metaratings, переговоры клуба с игроком находятся в завершающей стадии, в настоящее время стороны согласовывают детали нового контракта. Отмечается, что Барко не просил красно-белых отпустить его в аренду в аргентинскую команду «Индепендьенте».

Всего футболист провёл за «Спартак» 73 матча, забил 22 гола и сделал 18 ассистов. В этом сезоне москвичи выиграли Кубок России, а в РПЛ финишировали на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Барко хочет вернуться в Аргентину ради дочери и просит «Спартак» отпустить его.