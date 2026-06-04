Путин и Мирзиеев проведут переговоры

Как ожидается, после выступлений Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. Затем лидерам доложат о технической готовности к началу заливки бетона в фундаментную плиту первого энергоблока, после чего президенты дадут старт работам на площадке строительства АЭС.