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Очевидец рассказал об атаке украинского дрона на автобус в Енакиево

Многие люди спали в момент удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил пострадавший пассажир Александр Кравченков.

Многие люди спали в момент удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил пострадавший пассажир Александр Кравченков.

Видео разговора с ним опубликовал Telegram-канал RT.

Мужчина возвращался домой после отпуска в Москве. Мощный хлопок произошёл в задней части транспортного средства, где находившиеся в салоне граждане получили наиболее серьёзные травмы.

Собеседник пояснил, что менее пострадавшие люди сразу начали оказывать помощь остальным. По его словам, они самостоятельно организовали эвакуацию, а также оперативно вызвали бригады спасателей и медиков.

«Я немного дремал, как и многие пассажиры, естественно. И были разбужены данным взрывом», — рассказал Александр.

Подробнее — в материале RT.

Утром 3 июня беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. Погибли восемь человек. Автобус следовал в Симферополь из Подольска.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о теракте.