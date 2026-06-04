Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину

— Прекращение войны стоит для нас на первом месте, здесь нет альтернатив, и именно поэтому я открыто заявляю, что мы поддерживаем любой формат. Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец этой войне, а не ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и тогда настанет наш черёд, — заявил Зеленский.