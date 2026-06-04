Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину

Сумская область 4 июня: сожжены 3-я и 127-я бригады ВСУ.
Группировка «Север» ВС РФ ведёт стрелковые бои в Бачевске. Село находится у Курской области. Артиллеристы и операторы БПЛА продолжают чистить окрестности этого населённого пункта.
Боевики 3-й бригады ВСУ попали под удар российских огнемётных систем в районе Колодезного. Аналогичная ситуация произошла и с 127-й бригадой у Избицкого.
Киев перебросил 1221-й отдельный батальон в Ахтырку. «Северяне» выяснили, что личный состав подразделения разместили в жилых домах.
За сутки в Сумской области уничтожено свыше 160 украинских военных, а также САУ «Богдана», миномёт, пикапы, грузовики, квадроциклы, БПЛА и НРТК.
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику и личный состав ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia.
ДНР 4 июня: ВС РФ уничтожают промзону Доброполья.
ВС РФ продолжают вести операцию по освобождению Константиновки. Продвижение идёт внутри города и по флангам. По словам военного корреспондента Александра Коца, бои идут в районе Молочарки, Новодмитровки, Долгой Балки, Иванополья, Плещеевки, Степановки и Русина Яра, также в микрорайоне Николаевский Константиновки.
— Тактика, которую мы применяем, — классическое просачивание малыми штурмовыми группами, которые потом «сшиваются» в городе. Это, по сути, тот же сценарий, что мы видели в Авдеевке или Красноармейске, только с поправкой на дроновую насыщенность поля боя, — отметил Коц.
Армия России уничтожает технику ВСУ в Доброполье. Военкор Евгений Поддубный сообщил об ударе по промышленной зоне. Она используется для хранения и стоянки техники.
— Наша воздушная разведка из состава 61-й гвардейской бригады морской пехоты вскрыла один из таких схронов, служивший местом стоянки украинской РСЗО «Град». Проследив маршрут движения цели до конечной точки, парни передали координаты расчёту ударных FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты, — рассказал Поддубный.
Карта СВО на 4 июня 2026 года.
США признали близость к Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Штаты не являются беспристрастными посредниками в вопросе разрешения конфликта на Украине.
— Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины. Мы вводим санкции только против России. Так что мы явно заняли одну из сторон, — объяснил Рубио.
Зеленский просит встречи с Путиным: Москва и Вашингтон его игнорируют.
Владимир Зеленский в очередной раз выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
— Прекращение войны стоит для нас на первом месте, здесь нет альтернатив, и именно поэтому я открыто заявляю, что мы поддерживаем любой формат. Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец этой войне, а не ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире и тогда настанет наш черёд, — заявил Зеленский.
При этом он пожаловался, что Украина не в центре внимания дипломатов США. По его словам, посредничество Вашингтона является лучшим вариантом для приближения окончания конфликта.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 3 июня.