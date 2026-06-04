Трамп: США и Иран близки к подписанию соглашения

«На обсуждение ушло две недели, но в итоге мы своего добились. Теперь это в тексте. Они (власти Ирана, — “Ъ”) уже довольно близки к подписанию», — сказал господин Трамп на брифинге (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Как добавил президент Соединенных Штатов, соглашение подразумевает отказ Ирана от ядерного оружия и совместное извлечение урана из иранских атомных объектов. Он также сказал, что судоходство в Ормузском проливе возобновится «сразу после подписания».
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».