Дмитриев: недальновидные подходы властей ФРГ подрывают экономику страны

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Германии подрывают экономику и энергетическую безопасность собственной страны своими изоляционистскими подходами. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Недальновидные, изоляционистские подходы нынешнего правительства Германии подрывают немецкую экономику, ее энергетическую безопасность и здравый смысл», — написал он в X.
По его словам, граждане Германии видят это, несмотря на усилия СМИ.
Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что власти Германии осудили поездку двух депутатов фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) на Петербургский международный экономический форум.