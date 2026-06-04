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Дмитриев: недальновидные подходы властей ФРГ подрывают экономику страны

Глава РФПИ назвал подходы руководства Германии недальновидными и изоляционистскими.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Германии подрывают экономику и энергетическую безопасность собственной страны своими изоляционистскими подходами. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Недальновидные, изоляционистские подходы нынешнего правительства Германии подрывают немецкую экономику, ее энергетическую безопасность и здравый смысл», — написал он в X.

По его словам, граждане Германии видят это, несмотря на усилия СМИ.

Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что власти Германии осудили поездку двух депутатов фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) на Петербургский международный экономический форум.

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