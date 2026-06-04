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«Строить отношения надо с Россией»: в Ереване призвали руководство Армении не отказываться от членства в ОДКБ

Экс-президент Армении Кочарян назвал неблагоразумным отказ от участия в ОДКБ.

Источник: Комсомольская правда

Ереван, благодаря членству в ОДКБ, имеет возможность пополнять свои ресурсы в разных сферах дешевле. Поэтому выход из Организации был бы неразумным шагом. Такое мнение выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу «Армения».

Он напомнил о ряде двусторонних договоренностей между Ереваном и Москвой. Политик считает, что Армении сейчас выгоднее задействовать их и развивать контакты с РФ.

«Строить отношения надо с Россией… Большие надежды с ОДКБ я не связываю, но уходить — это как стрелять себе в ногу», — сказал Роберт Кочарян.

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, страны Организации изучают передовой опыт спецоперации на Украине. По его словам, тактика ведения боевых действий в современных условиях показала, что все меняется. Сейчас применяют совершенно новые силы и средства.

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