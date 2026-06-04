Сикорский предложил лишить ордена Белого Орла Екатерину II и Муссолини

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского о переименовании одного из подразделений ВСУ в честь УПА* (запрещённая в России организация), что вызвало резкую реакцию в Варшаве из-за исторической памяти о Волынской резне. Польский министр подчеркнул, что работает над тем, чтобы это решение было изменено, для чего уже вызван военный атташе и планируются контакты с украинским коллегой.