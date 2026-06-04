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Сикорский предложил лишить ордена Белого Орла Екатерину II и Муссолини

Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой пересмотреть список награждённых орденом Белого Орла. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Дипломат предложил инициировать процесс лишения высшей государственной награды трёх лиц. В его списке оказались российская императрица Екатерина II, итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини и бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

«Если орден Белого Орла должен быть отменён, то не стоит ли начать с царицы Екатерины, Муссолини и Мацеревича?» — написал политик.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского о переименовании одного из подразделений ВСУ в честь УПА* (запрещённая в России организация), что вызвало резкую реакцию в Варшаве из-за исторической памяти о Волынской резне. Польский министр подчеркнул, что работает над тем, чтобы это решение было изменено, для чего уже вызван военный атташе и планируются контакты с украинским коллегой.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.