Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 7 июля арест инвестора Гагика Гулакяна, по заявлению которого ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Валерии Федякиной (известной как блогер Битмама), сообщил РИА Новости адвокат арестованного.
Гулакяну вменяют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).
«Суд постановил продлить срок содержания под стражей на один месяц, то есть до 7 июля», — заявил собеседник агентства.
Ранее Гулакян проходил потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Валерии Федякиной, возбужденному по его же заявлению в сентябре 2023 года. Как указывалось в материалах дела, он утверждал, что передал Федякиной более 6,7 миллиарда рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования, однако деньги свои обратно он не получил и поэтому обратился в правоохранительные органы.
Федякина осуждена на семь лет за создание пирамиды и хищение денег вкладчиков, в мае Мосгорсуд признал приговор законным. Также в мае Замоскворецкий суд арестовал блогера по второму уголовному делу по незаконной банковской деятельности.