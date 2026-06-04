Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы

Ранее Гулакян проходил потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Валерии Федякиной, возбужденному по его же заявлению в сентябре 2023 года. Как указывалось в материалах дела, он утверждал, что передал Федякиной более 6,7 миллиарда рублей для получения дохода от краткосрочного инвестирования, однако деньги свои обратно он не получил и поэтому обратился в правоохранительные органы.