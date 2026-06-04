Рубио: США не снимут с Ирана все санкции за отказ от обогащения урана

«К чему мы хотели бы прийти, это к тому, чтобы они согласились открыть проливы, как и предполагалось, когда было согласовано перемирие. Мы сняли бы [морскую] блокаду [с иранских портов], и они согласились бы в рамках всего этого, что они готовы сесть за стол переговоров и обсудить соглашение, которое будет предусматривать утилизацию высокообогащенного урана, а также ограничит или запретит их программу обогащения [ядерного топлива]», — отметил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.