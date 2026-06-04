Рубио: США не снимут с Ирана все санкции за отказ от обогащения урана

«К чему мы хотели бы прийти, это к тому, чтобы они согласились открыть проливы, как и предполагалось, когда было согласовано перемирие. Мы сняли бы [морскую] блокаду [с иранских портов], и они согласились бы в рамках всего этого, что они готовы сесть за стол переговоров и обсудить соглашение, которое будет предусматривать утилизацию высокообогащенного урана, а также ограничит или запретит их программу обогащения [ядерного топлива]», — отметил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«И в обмен на это они могли бы получить потенциальную отмену или ослабление некоторых, не всех, но некоторых санкций, которые на них наложены из-за их ядерной программы», — добавил госсекретарь.
«Но это будет зависеть только от того, что они дадут. Они должны дать что-то, и, конечно, все это должно быть поддающимся верификации. Высокообогащенный уран можно верифицировать, потому что когда он изъят, то он изъят. Мониторинг за обогащением — это то, что будет иметь решающее значение для успеха любой сделки», — резюмировал госсекретарь США.