Роспотребнадзор направит 1000 тестов на Эболу в Конго

Россия передаст 1 тыс. тестов и реагентов для диагностики вируса Эболы Бундибуджио в Республику Конго, а также отправит группу специалистов.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Поясняется, что помощь направляется для недопущения дальнейшего распространения лихорадки. Российская группа специалистов доставит тесты и реагенты для ПЦР-диагностики в Браззавиль.
В Роспотребнадзоре уточнили, что будет проведено обучение местных специалистов по работе с тестами и оказана научно-методическая помощь в противоэпидемических мероприятиях с задействованием мобильной лаборатории.
Следующим шагом сотрудничества станет создание совместного центра эпидемиологии и профилактики инфекций в Республике Конго.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.
1 июня Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в стране достигло 282.