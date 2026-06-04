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Союзники в курсе шагов США по изменению контингента в Европе, заявил Рубио

Рубио: союзники в курсе каждого шага США по изменению контингента в Европе.

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Союзники по НАТО в курсе каждого шага США при изменениях американского контингента в Европе, это не должны их ни удивлять, ни шокировать, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

«Они (союзники по НАТО — ред.) информированы о каждом шаге на этом пути», — сказал Рубио в сенате США, комментируя пересмотр американского военного контингента в Европе.

Рубио добавил, что все, что делает американская администрация, не должно ни шокировать, ни удивлять союзников по НАТО, а также подчеркнул, что нынешние изменения в Европе были запланированы США ранее.

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