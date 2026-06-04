Конфликт из-за лайков и вопросы о политике: украинки намеренно задевают россиянок перед очными битвами на «Ролан Гаррос»

«Меня это уже не раздражает, — заявила Костюк. — Они все взрослые люди. Знают, о чём говорят. Знают, что происходит. У них есть телефоны, соцсети, они читают новости… Если они хотят избегать этой темы, то жить с этим придётся им, а не мне… Но мне бы хотелось видеть более чёткую позицию по поводу того, что происходит. Особенно когда твоя страна участвует в военном конфликте».