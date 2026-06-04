Конфликт из-за лайков и вопросы о политике: украинки намеренно задевают россиянок перед очными битвами на «Ролан Гаррос»

После вылета всех фаворитов с «Ролан Гаррос» полуфинал между Миррой Андреевой и Мартой Костюк приобрёл совершенно иной статус. Евгений Кафельников ещё накануне назвал грядущее противостояние самым сложным для россиянки, а журналисты не преминули подлить масла в огонь, задавая провокационные вопросы соперницам на пресс-конференции. Однако предстоящая встреча — лишь вершина айсберга. Женский теннис продолжают сотрясать скандалы на национальной почве. Например, за несколько дней до этого другая украинка, Александра Олейникова, потребовала санкций против россиянки Дианы Шнайдер за лайки в соцсетях.
За несколько лет напряжение между украинскими и российскими теннисистками переросло в устойчивую систему жестов, заявлений и демаршей. Отказ от рукопожатия — больше не спонтанная эмоция, а продуманная позиция. К ней добавились судебные иски, требования отстранить соперниц и взаимные обвинения в соцсетях. Журналисты на мейджорах всё чаще выступают в роли не беспристрастных наблюдателей, а провокаторов, намеренно разжигающих страсти политическими вопросами.
В четверг на «Ролан Гаррос» состоится полуфинал, который уже окрестили главным матчем турнира. Располагавшаяся на восьмой строчке в рейтинге WTA перед началом турнира Мирра Андреева встретится с выдавшей серию из 16 побед подряд Мартой Костюк. В личных встречах счёт пока 2:0 в пользу украинки, причём оба матча прошли в этом сезоне, включая финал престижного грунтового «тысячника» в Мадриде (6:3, 7:5).
Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников считает, что для Андреевой предстоящая встреча станет настоящим экзаменом.
«Впереди у Мирры самый сложный матч, по многим причинам… Пожалуй, самый сложный за последние пять лет. Все будут грызть грунт. Нельзя подходить к этому матчу так, мол, ничего страшного, если проиграю. Надо подойти как к последнему в карьере», — цитирует олимпийского чемпиона ТАСС.
На пресс‑конференциях после четвертьфиналов теннисистки обозначили диаметрально противоположные подходы в общении со СМИ. Андреева традиционно уходила от политики в своих ответах: «Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я правда стараюсь играть против мяча, который летит на меня. Обычно я фокусируюсь на плане на игру, который стараюсь воплощать в жизнь».
Костюк, напротив, не стала скрывать, что матч имеет для неё дополнительный подтекст, хотя и заявила, что научилась абстрагироваться от национальности соперниц.
«Если бы я не умела отделять одно от другого, то не смогла бы обыграть Мирру дважды в этом году, — ответила украинка на вопрос журналиста. — Сейчас я гораздо лучше с этим справляюсь. Обычно мне совершенно не важно, кто по другую сторону сетки. Я выхожу на корт играть в теннис и делать свою работу. В четверг для меня ничего не изменится».
Однако затем тональность её слов стала жёстче. Журналист поинтересовался у девушки её мнением о фразе Дианы Шнайдер: «Я играю не против соперницы, а против мяча», котороую повторила и Мирра.
«Меня это уже не раздражает, — заявила Костюк. — Они все взрослые люди. Знают, о чём говорят. Знают, что происходит. У них есть телефоны, соцсети, они читают новости… Если они хотят избегать этой темы, то жить с этим придётся им, а не мне… Но мне бы хотелось видеть более чёткую позицию по поводу того, что происходит. Особенно когда твоя страна участвует в военном конфликте».
Впрочем, эти слова — сущая мелочь на фоне другого скандала, гораздо более абсурдного. На днях в Париже другая украинская теннисистка потребовала санкций против Дианы Шнайдер. Причина: россиянка ставила лайки под постами главного редактора RT Маргариты Симоньян. По мнению Александры Олейниковой, таким образом Диана поощряет «пропаганду». Ответ Шнайдер на корте оказался красноречивее любых заявлений: она уверенно обыграла соперницу в двух сетах (7:5, 6:1). Таким образом, лайки остались в соцсетях, а победа Шнайдер — на табло.
Стоит отметить, что для Олейниковой это далеко не единственная претензия к российской спортсменке. Ранее она неоднократно атаковала Диану за участие в выставочном турнире в Санкт‑Петербурге и вручение ордена «За заслуги перед Отечеством», полученного за серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде вместе с Андреевой.
«Даже без флага они могут играть без ограничений. Андреева и Шнайдер получили награды от Владимира Путина. Это большая проблема, ведь они имеют мировое признание, но при этом поддерживают российское правительство», — цитировал украинку Tennis World.
Конфликт Олейниковой и Шнайдер — лишь один из эпизодов системной политики, которую украинские теннисистки проводят с 2022 года. Традиционное рукопожатие у сетки, от которого российские спортсменки никогда не отказывались, давно перестало быть просто жестом спортивной вежливости. За эти годы накопилось множество случаев демонстративных отказов со стороны оппоненток.
Уже упоминавшаяся Костюк — одна из самых последовательных в своём протесте. Она отказывалась протягивать руку Анне Блинковой и Варваре Грачёвой на «Ролан Гаррос» в 2023 году, а также Элине Аванесян на Australian Open в 2024‑м. На вопросы журналистов Костюк отвечала прямо: «Моё поведение было продумано заранее».
Элина Свитолина не стала приветствовать Андрееву на турнире в Индиан‑Уэллсе в 2025-м. А организаторы Australian Open в том же году пошли на беспрецедентный шаг: перед матчем той же Костюк с Вероникой Кудерметовой официально объявили об отмене традиционного рукопожатия, чтобы избежать скандала.
При этом на турнире в Риме в 2025 году Костюк всё же пожала руку сопернице — бывшей россиянке Дарье Касаткиной, сменившей гражданство на австралийское и открыто критиковавшей политику России.
Порой напряжение между теннисистками доходит до абсурда. Украинка Леся Цуренко прославилась не столько своей игрой, сколько эпатажными высказываниями. В 2023 году она отказалась от матча с Ариной Соболенко и снялась с турнира WTA в Индиан‑Уэллсе, сославшись на паническую атаку, которая возникла после разговора с занимавшим пост гендиректора Женской теннисной ассоциации Стивом Саймоном по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.
В этой напряжённой атмосфере СМИ зачастую играют не последнюю роль, стремясь разжечь конфликт. Сами спортсменки подтверждают, что на пресс‑конференциях им регулярно задают провокационные вопросы о политике, пытаясь сместить фокус с тенниса на межнациональные противоречия.
«Журналисты любят добавить перчинки. Я к этому готова. Всё зависит от журналиста. Уже знаю, кто дружелюбный, а кто любит что-то вкинуть. Всегда отвечаю честно, поэтому для меня это не проблема», — цитирует Андрееву «Чемпионат».
Учитывая последние события на «Ролан Гаррос», руководству WTA, кажется, пора принять волевое решение и запретить представителям СМИ задавать провокационные вопросы российским и украинским теннисисткам во время официальных мероприятий, чтобы противостояние не выходило за пределы корта.