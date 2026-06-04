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Совет ЕС начал официально готовить открытие переговоров о вступлении Украины

Дебаты могут начаться 15 июня на межправительственной конференции по расширению Евросоюза в Люксембурге.

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Совет ЕС начал формальную подготовку к запуску переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз. Об этом 3 июня Кипрское председательство Совета ЕС сообщило в X.

«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в ЕС]», — сообщило председательство.

Оно пообещало вести «в ближайшие дни активную работу, чтобы завершить дискуссию в Совете ЕС об открытии переговоров».

Эти переговоры могут быть начаты 15 июня на межправительственной конференции по расширению ЕС в Люксембурге.

Начало официальных переговоров о вступлении в ЕС не гарантирует прием страны-кандидата и не задает никаких временных рамок этому процессу. Так, Турция начала эти переговоры в 2005 году, но и сегодня перспектива ее вступления в ЕС не просматривается ни в какой перспективе.

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