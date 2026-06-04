Совет ЕС начал официально готовить открытие переговоров о вступлении Украины

Начало официальных переговоров о вступлении в ЕС не гарантирует прием страны-кандидата и не задает никаких временных рамок этому процессу. Так, Турция начала эти переговоры в 2005 году, но и сегодня перспектива ее вступления в ЕС не просматривается ни в какой перспективе.