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Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США

Захарова: документ США и Армении о редкоземах должен насторожить армян.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, он указывает на истинные интересы Штатов, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым (США и Армении — ред.). Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.

Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».

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