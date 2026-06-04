Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США

«Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым (США и Армении — ред.). Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.