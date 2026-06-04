Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, он указывает на истинные интересы Штатов, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым (США и Армении — ред.). Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.
Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».