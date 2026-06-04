А ранее посол Андрей Келин был вызван министерством иностранных дел Великобритании. В числе причин вызова были названы продолжающиеся удары по Украине и недавний инцидент с БПЛА в румынском городе Галац. Келин на встрече с британскими дипломатами категорически отверг любые обвинения относительно инцидента с БПЛА в Румынии. Российская сторона считает, что Великобритания намеренно использует ситуацию в Румынии, чтобы отвлечь общественное внимание от теракта в Старобельске и удара ВСУ по автобусу в Енакиево.