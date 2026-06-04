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НАТО начинает ежегодные учения в Балтийском море у границ с Россией

НАТО начинает ежегодные учения в Балтийском море у границ с РФ, сократив масштаб.

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. НАТО в четверг начинает ежегодные военно-морские учения BALTOPS 26 в Балтийском море, которые продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ.

По сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое на фоне общей тенденции к потере со стороны США интереса к Североатлантическому альянсу, очень критического отношения к европейским союзникам по блоку и смещения приоритетов Вашингтона на другие регионы.

В BALTOPS 26 примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО, тогда как в учениях BALTOPS 25 были задействованы более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9 тысяч военных.

Такое сокращение масштаба СМИ связывают, прежде всего, с перенаправлением США своих сил в регион Ормузского пролива.

Маневры пройдут под руководством Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил НАТО. В них примут участие силы США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.

Согласно данным альянса, BALTOPS 26 являются частью программы NATO Arctic Sentry и направлены на повышение совместимости вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать противолодочную борьбу, десантные операции, противоминные действия, противовоздушную оборону и взаимодействие многонациональных сил в Балтийском регионе.

Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских маневров НАТО в Балтийском море.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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