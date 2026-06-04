Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: администрация США работает над новыми санкциями против РФ

США сохраняют политику санкций против России.

Источник: Аргументы и факты

Правительство США занимается подготовкой нового санкционного пакета в отношении России, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я уверен, что в процессе разработки законопроекта удастся сформулировать нужные положения», — отметил он, обращаясь к сенатору Линдси Грэму*.

Грэм, в свою очередь, подчеркнул, что законопроект пользуется значительной двухпартийной поддержкой и находится на финальной стадии одобрения в Сенате.

Рубио также уточнил, что продолжается работа над формулировками документа, при этом политика продления санкционного режима сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на экспорт российской нефти.

Ранее Рубио также заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине.

*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше