Рубио: администрация США работает над новыми санкциями против РФ

Правительство США занимается подготовкой нового санкционного пакета в отношении России, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Я уверен, что в процессе разработки законопроекта удастся сформулировать нужные положения», — отметил он, обращаясь к сенатору Линдси Грэму*.
Грэм, в свою очередь, подчеркнул, что законопроект пользуется значительной двухпартийной поддержкой и находится на финальной стадии одобрения в Сенате.
Рубио также уточнил, что продолжается работа над формулировками документа, при этом политика продления санкционного режима сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на экспорт российской нефти.
Ранее Рубио также заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.