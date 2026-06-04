Трамп подтвердил участие в саммите G7 во Франции

Примечательно, что день рождения Трампа — 14 июня — выпадает как раз накануне саммита. Американскому лидеру исполнится 80 лет. Встреча вряд ли завершится подписанием конкретных соглашений. Её главная цель — достичь консенсуса, который ляжет в основу будущих договорённостей. В повестке американского лидера — несколько ключевых вопросов: привязка американской помощи к торговым соглашениям, продвижение инструментов искусственного интеллекта, разработанных в США, снижение зависимости от китайских цепочек поставок критически важных минералов, борьба с контрабандой наркотиков и нелегальной иммиграцией, а также увеличение американского экспорта и энергодобычи.